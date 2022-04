Xbox Game Pass: possibile una prossima introduzione del Family Plan

Chi ha già esperienza con l’utilizzo di servizi a sottoscrizione come ad esempio Netflix o Disney+ avrà già familiarità con la funzione Family Plan, che permette di condividere l’iscrizione con altri account. Questa funzione non è attualmente disponibile come parte dell’offerta Xbox Game Pass, ma stando a Windows Central le cose potrebbero presto cambiare. L’articolo cita fonti interne a Microsoft, secondo cui l’implementazione è in via di completamento, e potrebbe avvenire nel corso di quest’anno.

Sempre secondo l’articolo, l’accesso al Family Plan comporterebbe un costo addizionale, permettendo però a fino a cinque account residenti nella stessa nazione di accedere all’intera libreria offerta dal servizio. Naturalmente, il prezzo complessivo sarebbe sensibilmente inferiore rispetto all’attivazione di cinque sottoscrizioni Xbox Game Pass separate. Non è ancora chiaro se l’introduzione di questa funzionalità avverrà separatamente su PC e console; per questa ed altre informazioni più dettagliate, dovremo aspettare l’annuncio ufficiale.