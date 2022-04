Age of Empires 4: in arrivo la Season One, introdurrà i match classificati

Xbox Game Studios ha di recente annunciato l’arrivo dell’aggiornamento Season One: Festival of Ages su Age of Empires 4. Il messaggio di presentazione non ha fornito date esatte, anche se avverte che non ci sarà da aspettare molto per poter mettere mano a tutte le novità previste. E, come possiamo vedere nel trailer associato all’annuncio, ce ne sono davvero parecchie in serbo.









Prima di tutto, qualcosa di molto atteso da parte dei giocatori più competitivi: la Season One segna infatti l’inizio della prima stagione di match classificati. In base ai risultati raggiunti negli scontri multiplayer, i giocatori saranno assegnati a diverse categorie, e a fine stagione premiati con ricompense cosmetiche speciali. Ma non è certo finita qui: saranno infatti introdotti il Content Editor (in versione beta), la nuova mappa Megarandom, sfide Arte della Guerra avanzate, miglioramenti all’interfaccia delle unità, opzioni aggiuntive per le hotkey, modifiche alla campagna singleplayer e bilanciamenti per le sei fazioni in gioco. Dettagli più precisi saranno condivisi nel corso dei prossimi giorni, ma già così la Season One si prospetta come un’ottima aggiunta all’offerta di Age of Empires 4.