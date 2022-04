Abandoned: Blue Box risponde ai rumor su una possibile cancellazione

Non è ancora finito il caso Abandoned, che nel corso dell’estate scorsa aveva attirato l’interesse di molti giocatori a causa della sue presunte associazioni con Silent Hill ed Hideo Kojima. Stavolta, a dare il via alle speculazioni è stata la decisione di Blue Box Game Studios di cancellare tutti i suoi tweet che facevano riferimento a una finestra di lancio del loro gioco. Alcuni hanno ipotizzato che questo potesse presagire una possibile cancellazione del progetto, e proprio a queste ultime voci ha risposto lo studio.

“Questi rumor sono falsi”, ha chiarito lo studio, spiegando come i lavori sul prologo del loro gioco stiano richiedendo più tempo del previsto. “Pubblicheremo Abandoned: Prologue quando sarà pronto e stabile”. Non possiamo fare a meno di chiederci anche noi se un giorno questo titolo si presenterà davvero in una forma giocabile.