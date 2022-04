Nobody Saves the World arriverà presto su PS4, PS5 e Switch

DrinkBox Studios ha da poco annunciato che Nobody Saves the World uscirà anche su PS4, PS5 e Nintendo Switch il 14 aprile. Sbarcato su PC e console Xbox a metà gennaio (qui la nostra recensione) l’action RPG dei creatori di Guacamelee ci mette nei panni di un omino nudo che dovrà utilizzare i suoi poteri di metamorfosi per salvare il mondo da una terribile minaccia.









In totale, saranno diciassette i panni in cui il nostro protagonista si potrà calare, fra maghi illusionisti, robot, sirenette e cavalli, con una serie di abilità una più assurda dell’altra che potremo mischiare a piacimento. Vale la pena segnalare che il 14 aprile segna anche il giorno in cui Nobody Saves the World si aggiornerà con il coop locale su tutte le piattaforme.