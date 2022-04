Fortnite: raccolti oltre $144 milioni in supporto dell'Ucraina

Fra le varie iniziative che l’industria videoludica ha organizzato per sostenere la popolazione ucraina, si è da poco conclusa quella preparata da Epic Games su Fortnite. Lo studio di Tim Sweeney ha infatti deciso di devolvere tutti i ricavi ottenuti fra il 21 marzo e il 3 aprile alle associazioni umanitarie Direct Relief, Unicef, World Food Programme, UNHCR e World Central Kitchen. L’iniziativa ha anche ricevuto il supporto di Xbox, che ha deciso di rinunciare alla parte dei profitti che gli sarebbe spettata nel periodo in questione.

Come da poco rivelato dall’account Twitter ufficiale di Fortnite, la raccolta fondi è stata coronata da successo. In totale, sono infatti stati devoluti alle organizzazioni umanitarie impegnate in Ucraina ben 144 milioni di dollari.