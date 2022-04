Source of Madness è un roguelite lovecraftiano in uscita a maggio

Dopo aver speso qualche mese in Accesso Anticipato su Steam, il roguelite Source of Madness si prepara per il lancio della sua versione definitiva. Come rivelato dall’ultimo trailer, la data di uscita è prevista per l’11 maggio, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Vale la pena tenere presente che, sul negozio digitale di Valve, il prezzo base del gioco aumenterà con l’uscita dall’Accesso Anticipato.









Stando alla descrizione ufficiale del gioco, Source of Madness è un roguelite fortemente ispirato all’immaginario lovecraftiano, che porterà il nostro Accolito ad affrontare orrori cosmici di ogni tipo. Particolarmente interessante il fatto che, giusto per aggiungere un ulteriore pizzico di follia al tutto, anche i mostri che incontreremo saranno proceduralmente generati.