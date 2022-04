Overwatch: Blizzard rimuove la Z da due aspetti di Zarya

Nel corso di questi ultimi giorni, abbiamo parlato spesso delle conseguenze che l’invasione russa del territorio ucraino ha avuto sul mondo dei videogiochi. E se alcune sono particolarmente significative in termini di portata, altre ritengono che sia giusto non trascurare neanche i dettagli; è il caso per esempio di Overwatch. Come segnalato dal subreddit ufficiale del gioco, con una recente patch Blizzard ha infatti rimosso la Z dagli aspetti alternativi di Zarya Fronte Artico e Fronte Siberiano.

Com’è noto, la Z è il simbolo utilizzato dalle forze di occupazione russe, ed è divenuta una vera e propria icona della propaganda del Cremlino. E per quanto questa lettera fosse un dettaglio molto minore in questi aspetti di Zarya – che, manco a farlo apposta, viene dalla Russia – è evidente come Blizzard abbia voluto evitare qualunque associazione anche involontaria fra Overwatch e l’esercito russo.