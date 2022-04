Metroid Dread si aggiorna introducendo tre modalità Boss Rush

Nintendo e MercurySteam hanno pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per Metroid Dread che aggiunge la bellezza di tre distinte modalità Boss Rush.

L’update 2.1.0 aggiunge una Boss Rush classica: qui Samus dovrà scontrarsi con una successione di 12 boss per abbatterli nel minor tempo possibile. In questa modalità la salute non si rigenera tra un combattimento e l’altro, mentre le munizioni delle armi verranno ricaricate dopo ogni scontro. Se il giocatore viene sconfitto potrà riprendere immediatamente dal combattimento che ha perso, subendo però una penalità sul tempo.

La seconda modalità aggiuntiva è la Survival Rush: in questo caso il giocatore ha solo 5 minuti per abbattere tutti i boss, inoltre una sconfitta equivale a un game over immediato. Ogni boss sconfitto aggiunge un quantitativo di tempo fisso al timer, mentre sconfiggendolo senza ricevere alcun danno incrementa il tempo bonus.

Per finire, l’aggiornamento di Metroid Dread include la modalità Dread Rush: le regole sono le stesse della Boss Rush, tuttavia subire un singolo colpo porta alla morte di Samus.

Segnaliamo, infine, che l’update include anche la correzione di un errore che impediva la comparsa della schermata di Game Over in una specifica circostanza.

Condividi con gli amici Inviare