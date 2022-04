Godfall: Ultimate Edition è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

Counterplay Games e Gearbox Publishing hanno confezionato il trailer di lancio di Godfall: Ultimate Edition, ora disponibile non soltanto su PC e console PlayStation, ma anche su Xbox One e Xbox Series X|S.









L’Ultimate Edition include non soltanto il gioco base, ma anche l’espansione Fire and Darkness e l’ultimo aggiornamento Exhalted. Da notare che la versione per Xbox Series X|S include anche il supporto a Dolby Vision e alla tecnologia Variable Refresh Rate, due feature assenti su PS5. Per finire, Godfall: Ultimate Edition è disponibile anche su Steam dopo la scadenza dell’esclusiva su Epic Games Store.