The Wheel of Time approda su GOG, torna il marchio Good Old Games

Con l’arrivo in catalogo di The Wheel of Time, l’action del 1999 ispirato ai romanzi fantasy di Robert Jordan, GOG ha deciso di rispolverare il marchio Good Old Games e tornare parzialmente alle origini.









La piattaforma digitale vuole tornare a concentrarsi sulla distribuzione di videogiochi con un po’ di anni sulle spalle, opportunamente rimaneggiati affinché possano girare sui sistemi operativi moderni. Per questo su GOG è da poco comparsa l’etichetta Good Old Games, che racchiude poco meno di 500 videogiochi del passato, tutti funzionanti sui dispositivi odierni.

Lo scopo è quello di raccogliere sotto un unico ombrello quelle produzioni pubblicate originariamente almeno dieci anni fa, acclamate sia dal pubblico che dalla critica, oppure che hanno contribuito a dare una svolta all’industria creando o ridefinendo generi. Tra questi compare anche The Wheel of Time, da oggi acquistabile su GOG al prezzo di € 9,99 e godibile sui PC moderni.