Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 uscirà presto su Steam

Bandai Namco ha da poco annunciato che Mobile Suit Gundam Battle Operation 2, disponibile già dal 2019 su PS4 e PS5, uscirà presto anche su Steam. Il publisher non ha annunciato una data di uscita precisa, ma ha già organizzato dei network test che permetteranno ai giocatori di saggiare la qualità del comparto multiplayer. I test sono previsti in due sessioni: la prima avrà luogo dal 15 al 16 aprile, anche se sarà limitate a fasce orarie non molto comode per chi risiede in Italia (dalle 2 alle 5 di notte e dalle 7 alle 10 di mattina); già meglio per la seconda, che prenderà il via il 22 alle 3 di notte e si chiuderà il 24 alle 10 di mattina.

Ricordiamo che Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 è un titolo free to play dalla forte componente multiplayer, che vede due squadre di giocatori scontrarsi per la supremazia sul campo di battaglia. Vale la pena tenere presente che non sarà possibile trasferire il nostro salvataggio PS4 o PS5 sul profilo di Steam, come chiarito dagli sviluppatori.