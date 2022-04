Serious Sam: Tormental è uscito dall'Accesso Anticipato

Dopo tre anni trascorsi in Accesso Anticipato, Serious Sam: Tormental raggiunge infine la sua versione definitiva. Questo capitolo della avventure di Sam “Serious” Stone assume la forma di un top-down roguelite che vede il nostro maestro delle one-liner impegnato a tuffarsi nella mente del suo più acerrimo nemico: il dio della distruzione Mental. E naturalmente, cosa potrà trovare lì dentro se non orde su orde di nemici di ogni tipo? Per fortuna ci sono anche un sacco di armi.









Il lancio della versione finale di Serious Sam: Tormental ha visto l’aggiunta dell’area The Fortress, con una nuova serie di nemici, e della modalità sfida Torments, che ci vede partire con armi e poteri predeterminati. Fino al 15 aprile, su Steam il gioco sarà scontato del 25%, e sarà dunque possibile accaparrarselo al modico prezzo di 7,49€.