Un nuovo gioco nell'universo di Subnautica è in via di sviluppo

Di recente, lo studio di sviluppo Unknown Worlds ha pubblicato un’offerta di lavoro per il ruolo di Senior Narrative Designer. Andando a vedere la pagina dedicata a questa posizione, scopriamo che il team è “al lavoro sul prossimo gioco ambientato nell’universo di Subnautica“, che quasi un anno fa ha ricevuto il suo secondo capitolo con l’ottimo Below Zero. La pagina non contiene altri dettagli sul gioco, al di là del fatto che includerà mondi alieni; è dunque ancora presto per chiamarlo Subnautica 3.

Ricordiamo, infatti, che Unknown Worlds ha in via di sviluppo (in associazione con KRAFTON) anche un titolo finora noto solo come Project M, che sarà uno strategico; non è chiaro se i due progetti siano separati. Inoltre, Subnautica è pur sempre ambientato nello stesso universo narrativo dei due Natural Selection, particolari sparatutto a squadre con elementi strategici che hanno segnato il debutto di Unknown Worlds sulla scena videoludica. E dei quale, diciamoci la verità, non ci dispiacerebbe vedere un revival. Aspetteremo pazienti novità più dettagliate.