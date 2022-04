Kingdom Hearts 4 annunciato, ecco il trailer

Nel corso dell’evento per il ventesimo anniversario della serie, Square Enix si è riservata un bel piatto forte: una nuova avventura di Sora, Paperino e Pippo.L’annuncio di Kingdom Hearts 4 arriva accompagnato da un trailer cinematografico che mostra Sora svegliarsi nel mondo di Quadratum, in una città che ricorda una qualunque metropoli giapponese. Naturalmente, non ci vuole molto prima che un Heartless delle dimensioni di un kaiju decida di fare un salto a trovarlo, o che i membri dell’Organizzazione facciano i misteriosi da una distanza di sicurezza. L’annuncio non arriva accompagnato né da una finestra d’uscita, nemmeno approssimativa, né da informazioni sulle console di lancio.

Oltre a Kingdom Hearts 4, Square Enix ha presentato anche gli spinoff per smartphone Union Dark Road e Missing Link, anch’essi inclusi nel trailer che potete trovare qui di seguito.