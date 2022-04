Bandai Namco registra il marchio Last Recollection

Bandai Namco ha registrato il marchio Last Recollection sia presso l’ufficio dedicato europeo che in quello giapponese, lasciando presagire un possibile annuncio di una nuova raccolta dedicata alla serie di JRPG .hack. Il marchio è stato registrato lo scorso 1° aprile, tuttavia è diventato pubblico solamente nelle scorse ore.

Nel caso in cui venisse confermata, la presunta raccolta Last Recollection non sarebbe la prima per la serie .hack. Qualche anno fa, infatti, venne pubblicata la collection .hack//G.U. Last Recode contenente i primi capitoli della saga. I rimanenti sono invece ancora prerogativa della sola PlayStation 2: stiamo parlando di .hack//Infection, .hack//Mutation, .hack//Outbreak e .hack//Quarantine.

