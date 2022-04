Kingdom Hearts 4 sarà basato sull'Unreal Engine 5

Al novero di giochi che utilizzeranno l’Unreal Engine 5 (è il caso, per esempio di The Witcher 4 e del prossimo Tomb Raider) sembra proprio che andrà ad aggiungersi anche Kingdom Hearts 4. Se il sospetto era già nell’aria, la conferma ufficiale arriva da Tetsuya Nomura in persona, che, come riportato da VGC, ai taccuini di Famitsu ha dichiarato come il trailer di ieri sia stato creato utilizzando la quarta versione del motore di Epic. La versione finale del gioco, però, utilizzerà l’Unreal Engine 5, “e la qualità dell’illuminazione e del dettaglio grafico sarà molto migliore”, ha dichiarato Nomura.

Capitolo introduttivo del nuovo arco narrativo “Saga del maestro perduto”, Kingdom Hearts 4 vede il protagonista della serie Sora ritrovarsi nel mondo di Quadratum, e separato da Paperino e Pippo. In questa metropoli contemporanea, Sora verrà accolto da Strelitzia, nuovo e misterioso personaggio.