Nacon e Rogue Factor annunciano l'action adventure Hell is Us

Nacon e Rogue Factor, lo studio di sviluppo di Necromunda: Underhive Wars, hanno annunciato un nuovo action adventure per PC e console intitolato Hell is Us.









Sviluppato utilizzando l’Unreal Engine 5 e diretto da Jonathan Jacques-Belletete, in passato art director di Deus Ex: Human Revolution e del sequel Mankind Divided, Hell is Us è un action adventure con visuale in terza persona che combina combattimenti all’arma bianca con l’esplorazione di un mondo ostile semi-aperto.

Il mondo è difatti piagato non solo da una guerra civile, ma anche da una misteriosa calamità che ha dato vita a creature sovrannaturali che non sembrano essere scalfite dalle armi. Da notare che nel gioco non saranno presenti mappe, bussole o altri strumenti utili a facilitare, e in un certo senso banalizzare, l’esplorazione.

Hell is Us sarà disponibile nel corso del 2023 su PC tramite Steam, nonché su PS5 e Xbox Series X|S.