Weird West: prende il via l'evento The Plague, rivelata la roadmap

Interessanti novità in arrivo per chi nel corso di questi giorni si sta dedicando a Weird West. Nelle terre di frontiera create da WolfEye Studios ha infatti di recente preso il via l’evento a tempo limitato The Plague, che ci vede alle prese con orde di non morti e con la terribile malattia che li accompagna; si consiglia di viaggiare bene armati.

Non è tutto qui, però: il trailer di presentazione dell’evento include anche una roadmap dei futuri contenuti per Weird West. A quanto pare, nelle prossime settimane l’immersive sim dalla visual isometrica si arricchirà di un Content Pack, della Nimpossibile Mode, dell’evento Caged Ones e del supporto ai mod. Niente informazioni più specifiche né date, purtroppo, ma la buona notizia è che tutti questi aggiornamenti saranno gratuiti.