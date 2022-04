Aspyr Media ha acquisito Beamdog, autori di MythForce

Non sono passati nemmeno due giorni da quando abbiamo riportato la notizia circa i piani di espansione di Embracer Group ed ecco che ci troviamo a segnalare l’acquisizione di Beamdog da parte di Aspyr Media, compagnia che fa parte proprio dell’agglomerato di Embracer.

Aspyr Media ha annunciato su LinkedIn di aver stretto un accordo con i manager di Beamdog, studio di sviluppo noto principalmente per le riedizioni di classici quali Baldur’s Gate e Planescape: Torment. L’accordo prevede che Beamdog operi come uno studio indipendente sotto l’egida di Aspyr.

Non è tutto, però, dal momento che le due compagnie collaboreranno allo sviluppo di MythForce, l’action roguelite ispirato ai cartoni degli anni Ottanta annunciato proprio nella giornata di ieri.

L’acquisizione dovrebbe essere finalizzata nel corso dei prossimi mesi.

