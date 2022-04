Road 96 ora disponibile su PS4, PS5 e Xbox Series X|S

Pronti per caricarvi i vostri più cari possedimenti in spalla, e dare il via a un viaggio che cambierà la vostra vita? Se la risposta è “sì, però gradirei non dovermi allontanare dal divano”, ottime notizie per voi: l’avventura narrativa di DigixArt e Ranvescourt Road 96 è ora disponibile anche su PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Il lancio arriva accompagnato da un nuovo trailer, che ci presenta alcuni degli ambienti che i giovani protagonisti attraverseranno nel loro pellegrinaggio.









La nazione di Petria è infatti governata da un tirannico dittatore, che non si fa problemi a reprimere il dissenso con un pugno di ferro. Fonte di speranza per chi sogna la libertà diventa proprio la Road 96, l’unica che conduce al di là del confine. Nel nostro viaggio verso la libertà, non mancheranno scelte capaci di influenzare il destino di coloro che incontriamo, e del paese stesso. Potete trovare altre informazioni nella recensione di Claudio Magistrelli.