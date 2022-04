Saints Row: in arrivo uno showcase dedicato alla personalizzazione

Volition ha da poco annunciato che il prossimo 20 aprile terrà un nuovo showcase interamente dedicato al reboot di Saints Row. Soggetto di questa presentazione sarà la personalizzazione del nostro Boss. Come ben sapranno i veterani della serie, la possibilità di scegliere l’estetica che vogliamo dare al nostro signore del crimine non è una novità assoluta, ma stavolta lo studio promette che la quantità di opzioni in gioco ci farà “esplodere i vostri calzini personalizzati.”

L’Ultimate Customization Showcase si terrà il 20 aprile alle ore 21:00, e potrà essere seguito in diretta (o in differita, come preferite) su YouTube e su Twitch. Ricordiamo che il reboot di Saints Row uscirà il prossimo 23 agosto su PC tramite Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.