Apex Legends: ecco il trailer dell'evento Liberi Tutti

Respawn Entertainment ha da poco annunciato Liberi Tutti, un nuovo evento di Apex Legends che prenderà il via il prossimo 19 aprile. Novità più sostanziale di questo evento a tempo limitato è il ritorno della modalità Zona Calda, che ci vedrà prendere parte a furiosi scontri in quel di Olympus, con un importante cambio alle regole. Tutti gli oggetti curativi saranno infatti rimossi dal bottino, e per rigenerare la nostra salute dovremo entrare nelle Zone Calde… dove naturalmente troveremo un sacco di avversari ad aspettarci!

Liberi Tutti porta con sé anche 40 nuovi oggetti cosmetici e due contatori premi settimanali che ci permetteranno di sbloccare premi speciali. L’evento sarà attivo su Apex Legends fino al 3 maggio. Potete trovare ulteriori informazioni in merito sul sito ufficiale.