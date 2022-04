Eternal Threads: l'avventura di manipolazione temporale uscirà a maggio

Il publisher Secret Mode ha annunciato la data di uscita di Eternal Threads, nuova avventura narrativa incentrata sulla manipolazione temporale sviluppata da Cosmonaut Studios.









Eternal Threads narra le vicende di un agente operativo incaricato di eliminare la corruzione nel flusso temporale inviato nell’Inghilterra del Nord nel maggio del 2015, quando sei persone sono morte in un incendio domestico. Non sarà possibile intervenire direttamente sull’incendio per estinguere il fuoco, per questo sarà necessario analizzare la linea temporale dei sette giorni precedenti l’incidente per scoprire gli eventi che successivamente porteranno all’incendio. Sarà nostro compito alterare quegli eventi per riscrivere la linea temporale e salvare le sei persone.

Il gioco sarà disponibile dal 20 maggio su PC via Steam, PS4 e Xbox One. È in lavorazione anche una versione per Nintendo Switch, tuttavia quest’ultima è sprovvista di una data di uscita.