South of the Circle verrà pubblicato da 11 bit studios su PC e console

11 bit studios ha annunciato di aver stretto un accordo con gli sviluppatori di State of Play per la pubblicazione dell’avventura narrativa South of the Circle su PC e console.









Il gioco è già disponibile su Apple Arcade da circa un anno e mezzo, tuttavia non si conosce ancora la data di uscita di queste nuove versioni. Sappiamo, però, che South of the Circle sarà disponibile su PC (tramite Steam e GOG), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.

Questa la descrizione ufficiale del videogioco: “South of the Circle è un’esperienza narrativa ricca di emozioni con una storia cinematografica che si dipana su più livelli. La linea principale della trama si interroga sulle conseguenze delle scelte, tra carriera e vero amore, muovendosi tra presente e passato. Vestirai i panni di Peter, uno studioso di Cambridge che dopo un atterraggio di fortuna si ritrova in Antartide durante la guerra fredda. Mentre andrà in cerca di aiuto scopriremo anche il suo passato, che svelerà come le pressioni e le aspirazioni lo abbiano condotto in questa tragica situazione da cui deve sfuggire. Nascerà una storia d’amore tra lui e la sua collega Clara e Peter scoprirà l’importanza delle promesse fatte. Come i ricordi d’infanzia, ci sono promesse che non ci abbandonano mai.“