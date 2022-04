Gearbox acquisisce Lost Boys, co-sviluppatori di Tiny Tina's Wonderlands

Gearbox Entertainment Company ha di recente annunciato di aver finalizzato l’acquisizione di Lost Boys Interactive. Fondato nel 2017 da veterani dell’industria videoludica, lo studio in questione ha fornito supporto allo sviluppo di Call of Duty, PlayerUnknown’s Battleground e, più di recente, a Tiny Tina’s Wonderlands. Questa operazione vede arrivare sotto l’ombrello di Gearbox altri 220 dipendenti, portando dunque il suo conteggio totale sopra i 1300 membri.

“Lost Boys è uno studio incredibile, composto da talenti di primo piano che continuano a spingere sempre più in alto le aspettative dei giocatori,” ha dichiarato Randy Pitchford. Il fondatore di Gearbox ha poi aggiunto che la nuova acquisizione “avrà un impatto positivo e immediato sui giochi non ancora rivelati in cantiere a Gearbox Software.” Oltre a collaborare ai progetti dei creatori di Borderlands, Lost Boys “continuerà ad operare indipendentemente”.