The Stanley Parable: Ultra Deluxe avrà almeno sei finali aggiuntivi

Siamo giunti al terzo appuntamento dell’Helpful Development Showcase, tramite cui Crows Crows Crows si addentra in alcuni degli aspetti più reconditi dello sviluppo di The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Se in precedenza lo studio aveva parlato del lavoro fatto nel campo dell’ottimizzazione dello spazio su disco, in questo appuntamento il tema principale è l’importanza del marketing. Crows Crows Crows sottolinea per esempio come fin dal primo momento avessero fornito come data d’uscita il 27 aprile 2022, e come nessuno all’interno dello studio si sia mai sognato di sforarla.

Il messaggio sul blog accenna a quelle che sono state le promesse in sede di marketing: nuove piattaforme, nuovi finali e nuove scelte. La prima delle tre promesse è stata facile da mantenere: è bastato cercare nell’editor di Unity l’opzione “esporta su”, selezionare le console desiderate e problema risolto. Facile! Per le altre due c’è stato bisogno di più lavoro. The Stanley Parable: Ultra Deluxe avrà sicuramente altri finali; solo che sei di questi non saranno proprio del tutto pronti in tempo per il 27 aprile. Per rimediare a questo dilemma e non venire meno alle sue promesso, Crows Crows Crows ha messo in atto una brillante soluzione: non appena il giocatore si avvicinerà a uno di questi finali, il gioco farà partire un suono che è stato descritto come “il rumore di un trapano dentale mischiato a quello di uno sciame di api che punge un uomo a morte.” Lo scopo è quello di dissuadere il giocatore dall’avvicinarsi a questi finali, assicurando così la perfetta integrità della promessa fatta dallo studio.

L’ultimo argomento affrontato riguarda le nuove scelte. Dopo aver passato tutto questo tempo a registrare questo utile suono dissuasore, Crows Crows Crows ha riflettuto sull’opportunità di personalizzarlo, decidendo di implementare fra le opzioni tutta una serie di scelte che ci permetteranno di decidere quanto esattamente vogliamo che sia efficace. Sfortunatamente, decidere quali scelte inserire ha richiesto al team ben 8 mesi, impedendo dunque la loro effettiva implementazione. Come soluzione di compromesso, ogni volta che apriremo questo menù il suono in questione partirà a volume massimo, così da invitarci a chiudere prima possibile il menù senza interagire con le sue opzioni.

Naturalmente, tutte questi cambiamenti e i mesi di duro lavoro hanno richiesto un adattamento del marketing di The Stanley Parable: Ultra Deluxe, al quale gli sviluppatori hanno provveduto con una soluzione tanto elegante quanto indiscutibilmente veritiera, che potete trovare di seguito.