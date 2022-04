F1 22 rivelato, uscirà a luglio e sarà compatibile con i visori VR

Electronic Arts ha da poco presentato ufficialmente F1 22, nuovo capitolo della serie automobilistica sviluppata da Codemasters che arriverà su PC e console il prossimo 1 luglio. Questo titolo dell’apprezzata serie vidoeludica di Formula 1 segna un importante passo in avanti, dovuto anche a quelle che sono state le modifiche al regolamento del Campionato Mondiale. Anche su F1 22 vedremo dunque arrivare le nuove auto ibride e le gare F1 Sprint; sarà inoltre introdotta la modalità F1 Life, una sorta di hub personalizzabile dove sfoggiare la nostra collezione di supercar, abbigliamento e accessori guadagnati con il duro frutto del nostro lavoro in pista.









F1 22 includerà opzioni pensate sia per soddisfare i veterani del genere che catturare l’interesse di chi si avvicina per la prima volta a questa tipologia di giochi. La nuova IA Adaptive, per esempio, assicura una sfida che sia sempre a portata di tutti, e che si plasma su quelle che sono le nostre abilità; inoltre, i rinnovati programmi di pratica offrono più varietà con nuovi sistemi di punteggio e visualizzazioni in pista.

Le novità non sono certo finite qui. Per aggiungere ancora un ulteriore livello all’immersività dell’esperienza, F1 22 sarà compatibile con la PC VR tramite Oculus Rift e HTC Vive.