Outriders: l'espansione Worldslayer uscirà a fine giugno

Square Enix e People Can Fly hanno presentato Worldslayer, la prossima espansione di Outriders in uscita su PC e console a fine giugno.









Worldslayer introduce una nuova campagna ambientata dopo gli eventi del gioco base, pertanto verrà offerta la possibilità di utilizzare un potenziamento al livello 30 per godere direttamente dei contenuti inediti.

“Non vediamo l’ora che i giocatori si immergano in Worldslayer. Oltre a un’intera nuova campagna, abbiamo implementato un sacco di nuove funzioni che espandono e migliorano tutto ciò che i giocatori amano del titolo originale“, ha affermato Bartek Kmita, Creative Director di People Can Fly. “Worldslayer prevede circa un centinaio di nuovi oggetti leggendari, tetti massimi di livello dell’equipaggiamento più alti, difficoltà Apocalypse, l’equipaggiamento Apocalypse e dei nuovi modi per far diventare più forte il proprio Outrider con alberi abilità nuovi di zecca e i livelli Ascensione. Per non parlare della Prova di Tarya Gratar, una nuova esperienza endgame totalmente diversa da tutto ciò che abbiamo fatto finora in Outriders“.

L’uscita di Worldslayer è fissata al prossimo 30 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Google Stadia e GeForce Now. Nessuna notizia, per ora, circa il prezzo dell’espansione.