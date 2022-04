Diablo Immortal arriverà anche su PC, ecco la data d'uscita

Siamo sicuri che molti dei nostri lettori ricorderanno quando, al momento dell’annuncio di Diablo Immortal, un astante chiese perplesso se per caso fosse prevista una versione PC del nuovo titolo di Blizzard; e siamo sicuri che ricorderete altrettanto bene come il buon Wyatt Cheng rispose, un po’ perplesso, “ma perché, non avete degli smartphone?”. Ebbene, sembra proprio che la Casa di Irvine abbia preso a cuore le reazioni ricevute all’epoca, visto che ha da poco rivelato che il gioco uscirà anche su PC. L’annuncio arriva accompagnato da un nuovo trailer di gameplay e da una data di uscita, prevista per il 2 gennaio.









Alla data in questione, la versione PC di Diablo Immortal sarà una open beta, ma permetterà già la cross-progressione con la sua controparte per dispositivi mobili. Questo significa che potrete giocare su PC, riprendere la vostra partita su Android o iOS quando siete fuori casa, e tornare su PC senza perdere nemmeno un punto esperienza (o un drop leggendario). Sarà inoltre presente la funzionalità cross-play fra PC e smartphone. Ovviamente, la versione per computer sarà compatibile sia con i controller che con mouse e tastiera. Diablo Immortal includerà sei classi e una campagna ambientata fra Diablo II e Diablo III e che ci porterà in otto diverse zone alla ricerca dei frammenti della Pietra del Mondo. Potete effeturare la pre-registrazione al seguente link.