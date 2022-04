System Shock: i lavori sul remake sono quasi completi

Forse ci siamo: il remake di System Shock potrebbe davvero vedere la luce del sole entro quest’anno. Le parole di Larry Kuperman, il director of business development di Nightdive Studios, ha difatti dichiarato in una recente intervista che i lavori sul progetto sono quasi completi.

Kuperman fa sapere che lo sviluppo della versione PC è molto più avanti rispetto a quelle per console, tuttavia l’intenzione della compagnia rimane quella di far uscire il gioco in contemporanea su tutte le piattaforme, per questo motivo bisognerà attendere che tutte le edizioni del gioco siano complete prima che il remake di System Shock possa effettivamente arrivare tra le nostre mani.

Il remake, lo ricordiamo, sarà disponibile nel corso del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, inoltre verrà pubblicato da Prime Matter, come da accordi stipulati qualche mese fa.

