Nuovi PC Thermaltake

Questa notizia ci ha un po’ sorpreso. Negli ultimi anni, Thermaltake ci ha abituato non solo a prodotti qualitativi, estremamente curati sia nei materiali, sia negli accoppiamenti, ma anche a una espansione continua del proprio listino abbracciando sempre più fasce di prodotto. Case, sistemi di raffreddamento, memorie, mouse, tastiere, cuffie… insomma, cosa manca a TT nel realizzare una propria linea di PC gaming attingendo solamente al proprio listino? Ecco, è proprio quello che ha fatto.

SATELLITI E ASTEROIDI

Prendendo spunto da nomi di asteroidi e satelliti, Termaltake presenta alcuni modelli preconfigurati di PC per gamer. Ecco alcuni esempi:

Phobos White

Tt Divider 500 TG Air Snow / AMD Ryzen 7 5800X / Tt TH240 Snow / MSI MAG B550 TOMAHAWK / RTX 3070 / Tt Toughram XG White RGB 16 GB 3600 MHz / Samsung 980 NVMe 1TB / Tt GF2 850W / 3x Tt Pure 12 ARGB White / MS Win 10 Home 64Bit

Deimos Black

Tt Divider 500 TG Air Black / AMD Ryzen 9 5900X / Tt TH240 / MSI X570 Gaming Pro Carbon / RTX 3080 / Tt Toughram XG RGB 32 GB / Samsung 970 EVO Plus 2TB / Tt GF2 850W / 3x Tt Pure 12 ARGB / MS Win 10 Home 64Bit

Kallisto Black

Tt Divider 300 TG Air Black / AMD Ryzen 5 5600X / Tt TH240 / MSI MAG B550 TOMAHAWK / RTX 3060 / Tt Toughram XG RGB 16 GB 3600 MHz / Samsung 980 NVMe 1TB / Tt GF2 650W / 5x Tt Pure 12 ARGB / MS Win 10 Home 64Bit

Pandia White

Tt S100 TG Snow / AMD Ryzen 5 5600X / Tt TH240 Snow / MSI MAG B550 TOMAHAWK / RTX 3050 / Tt Toughram XG White RGB 16 GB 3600 MHz / Samsung 980 NVMe 1TB / Tt GF2 650W / 4x Tt Pure 12 ARGB White / MS Win 10 Home 64Bit

Ganymed Black

Tt View 51 TG ARGB Black / INTEL Core i9-12900K / Tt TH360 ARGB / ASUS PRIME Z690-P D4 / ASUS GeForce TUF RTX 3080 Ti / Tt Toughram XG RGB 32 GB 4000 MHz / Samsung 970 EVO Plus 2TB / Tt PF1 850W / 2x Tt Pure 20 ARGB / 3x Pure 12 ARGB / MS Win 10 Home 64Bit

QUALITÁ SI, MA PREZZI NON PER TUTTI

Come si può notare dalle configurazioni, i tecnici Thermaltake non si sono risparmiati nella scelta della componentistica. CPU fino alla i9 di Intel, GeForce RTX 3080, SSD da 2 TB di ultima generazione, schede madre con gli ultimi chipset accompagnano prodotti Termaltake come Toughram XG, sistemi di raffreddamento a liquido, alimentatori dal giusto “wattaggio” e il tutto racchiuso nei cabinet più richiesti e ben voluti come il Divider, l’S100 e il View51.

I prezzi dei pc gaming TT non sono per tutti: chiaramente con tanta qualità non si sta parlando di prodotti di primo prezzo. Si parte da 1.659 euro per superare abbondantemente i 4.000 euro. La garanzia è di 2 anni presso i rivenditori Thermaltake, come Drako.it