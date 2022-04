PlayStation 5: arriva il supporto al VRR, ecco i primi giochi compatibili

Sony ha fatto sapere che nei prossimi giorni, già questa settimana, verrà pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema che abilita il supporto al VRR su PlayStation 5. Grazie al Variable Refresh Rate, infatti, gli utenti PS5 in possesso di TV o monitor compatibili potranno ridurre o eliminare del tutto lo screen tearing e i vari artefatti grafici che si presentano in alcune circostanze, per esempio quando il frame rate non va di pari passo con la frequenza di aggiornamento dei dispositivi di output video.

Inoltre, la compagnia giapponese annuncia che per il momento sono 15 i videogiochi per PS5 compatibili con il VRR, ecco l’elenco:

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

In ogni caso, Sony assicura che la lista si espanderà in futuro. Tuttavia, l’aggiornamento di PS5 permetterà di abilitare il VRR anche su quei titoli che non lo supportano ufficialmente, ma i risultati potrebbero non essere in linea con le aspettative.