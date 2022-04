Riders Republic, al via la Stagione 2: Duello

Ubisoft ha dato il via alla Stagione 2 di Riders Republic (qui la nostra recensione) intitolata Duello, già disponibile su tutte le piattaforme, dunque PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Stadia.

Questa nuova season introduce una modalità multiplayer di gioco inedita: un’arena dove due squadre da 6 giocatori ciascuna gareggiano per ottenere quanti più punti possibili usando nuovi veicoli che promettono grandi novità nel gameplay. Vengono aggiunti anche nuove gare di massa, outfit speciali, session marker e la nuova Manual Mode, per guidare su una sola ruota con stile. È anche possibile creare una propria community e stilare una lista amici.

La Stagione 2 di Riders Republic introduce anche una progressione con sette spotlight settimanali: qui tutti i giocatori possono sbloccare ricompense esclusive e partecipare ad attività live ed eventi, come il Rabbids Takeover che inizierà il 18 maggio.

Per finire, i possessori del Pass Anno 1 hanno accesso a due veicoli per questa stagione: Spider e Juggernaut. Entrambi saranno anche disponibili come pacchetto in modalità Showdown, insieme all’esclusivo veicolo Sniper.

