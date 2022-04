Valheim ha venduto oltre 10 milioni di copie in un anno

Disponibile da poco più di un anno su Steam in Accesso Anticipato, Valheim ha raggiunto un ragguardevole traguardo sul mercato: gli sviluppatori hanno difatti annunciato che le vendite di questo sandbox a tinte survival hanno superato quota 10 milioni di unità.

“Non avremmo mai immaginato che successo di Valheim sarebbe stato così ampio, nemmeno nei nostri sogni, e l’ultimo anno è volato via molto più in fretta del previsto,” ha dichiarato Richard Svensson, CEO di Iron Gate Studio. “Il nostro team conta il doppio degli sviluppatori sin dal lancio e sapere che Valheim è apprezzato da milioni di giocatori in tutto il mondo ci onora. Le nostre ambizioni per il gioco sono molto forti e lo sviluppo delle Mistlands è nel pieno dei lavori, per questo non vediamo l’ora di introdurre questo nuovo bioma misterioso nel gioco.”

Condividi con gli amici Inviare