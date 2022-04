Ubisoft stacca la spina ai servizi online di una novantina di giochi

Di recente Ubisoft ha annunciato di aver staccato la spina ai servizi online, e quindi anche ai relativi comparti multiplayer, di una novantina di videogiochi spalmati su varie piattaforme, principalmente PC e console vecchie di almeno un paio di generazioni.

L’elenco completo dei videogiochi coinvolti in questa operazione è consultabile sul sito ufficiale della compagnia, tuttavia ci teniamo a citarne alcuni dei più famosi: per esempio gli Assassin’s Creed della trilogia di Ezio, i primi Far Cry, H.A.W.X. e il suo sequel, i Just Dance fino all’edizione 2018, i due Rainbow Six Vegas, diversi Settlers fino al recente Heritage of Kings, e lo strategico World in Conflict.

Ubisoft fa sapere che d’ora in avanti i servizi online di questi videogiochi saranno inaccessibili, inoltre le eventuali ricompense in-game da sbloccare con le ricompense di Uplay e Ubisoft Connect sono state disabilitate e non potranno più essere acquisite.

