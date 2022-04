Il prossimo Xbox & Bethesda Games Showcase si terrà a giugno

Preparate i calendari: il prossimo Xbox & Bethesda Games Showcase ha ora una data ufficiale, e cioè il 12 giugno alle ore 19:00, sui canali YouTube e Twitch di Xbox. Come possiamo leggere su Xbox Wire, la diretta “includerà tutto ciò che necessitiamo sapere a proposito della lineup di giochi in arrivo prossimamente sull’ecosistema Xbox, inclusi prossimi arrivi su Game Pass per Xbox e PC.” L’annuncio non fornisce informazioni né indizi sui giochi che potremo vedere durante l’Xbox & Bethesda Games Showcase, ma di sicuro ci sono parecchi potenziali candidati. Naturalmente non ci dispiacerebbe venire a scoprire qualche altro dettaglio su Starfield, né avere informazioni più concrete sulla finestra di lancio di Senua’s Saga: Hellblade 2, che già ci aveva fatto mostrato il suo gameplay qualche mese fa. Chissà invece se faranno la loro apparizione Avowed di Obsidian ed Everwild di Rare, da qualche tempo spariti dai radar.

