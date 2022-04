Tekken 2, Ridge Racer 2 e Mr. Driller appaiono sul database PSN

Ricorderete sicuramente come, con l’annuncio dei piani di rinnovamento per il PlayStation Plus, Sony avesse promesso l’inclusione di numerosi titoli usciti su PS1, PS2 e PSP. Ebbene, nel corso degli ultimi giorni alcuni di loro hanno iniziato a far vedere le loro tracce. Qualche giorno fa era toccato alla serie Syphon Filter, che grazie all’ente di valutazione coreano è tornata a farsi sentire dopo tanto tempo. Oggi, invece, il turno spetta a Tekken 2, Ridge Racer 2 e Mr. Driller. Come segnalato su Reddit, i tre titoli sono infatti apparsi nel database del PlayStation Network, a segnalare un più che plausibile loro prossimo arrivo come parte dell’offerta PlayStation Plus Premium. Ricordiamo che il rinnovato servizio sarà disponibile in Europa a partire dal 22 giugno. Per rimanere in argomento, nel corso degli ultimi giorni PlayStation ha anche formato un team dedito alla preservazione dei videogiochi.

