Thymesia: una data di uscita per l'action RPG soulslike

Team17 ha annunciato la data di uscita di Thymesia, action RPG di stampo soulslike in sviluppo presso OverBorder Studio.









In questo videogioco che si ispira alle opere di FromSoftware vestiremo i panni di Corvus, un combattente misterioso la cui memoria è andata perduta. Ci troveremo così a vagare in un mondo in rovina dilaniato da una terribile pestilenza e a controllarne le micidiali potenzialità distruttive, combattendo nemici nati proprio dalla peste.

Thymesia sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 9 agosto. Segnaliamo, infine, che è possibile provare una demo liberamente scaricabile via Steam.