Apex Legends Mobile in arrivo su Android e iOS questo mese

Electronic Arts ha fatto sapere che la versione mobile di Apex Legends annunciata ben tre anni fa è ora pronta a vedere la luce sui dispositivi Android e iOS.

Non è stata diffusa una data di uscita precisa, tuttavia il publisher annuncia che il battle royale di Respawn verrà reso disponibile nel corso di questo mese. Per questo sono state aperte le pre-registrazioni sia sul Play Store che sull’App Store.

Nelle intenzioni degli sviluppatori, Apex Legends Mobile sarà in grado di offrire la stessa esperienza di gioco presente su PC e console, opportunamente rimodulata per essere compatibile con i dispositibi mobili. Tra le novità vi sono naturalmente una nuova interfaccia e dei controlli ottimizzati per i touch screen. Da notare che questa nuova versione non supporterà il multiplayer cross-platform con le versioni PC, PlayStation, Xbox e Switch.

