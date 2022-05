River City Saga: Three Kingdoms, confermata l'uscita occidentale

È ufficiale: l’ultima iterazione della celebre saga Kunio-kun sarà disponibile anche in Occidente. Arc System Works ha infatti annunciato che l’uscita di River City Saga: Three Kingdoms è prevista nel corso dell’estate, quando farà capolino in Europa su PC, PS4 e Nintendo Switch.









Come facilmente intuibile dal titolo, River City Saga: Three Kingdoms si baserà sul Romanzo dei Tre Regni e vedrà i personaggi del franchise Kunio-kun vestire i panni degli eroi della più famosa opera letteraria cinese. Oltre alla modalità storia, il beat ‘em up presenterà anche un’avventura multiplayer che permetterà a un massimo di quattro giocatori di unire le forze per affrontare una successione di dieci livelli.

Per quanto riguarda la data di uscita, la versione occidentale di River City Saga: Three Kingdoms vedrà la luce il prossimo 21 luglio.