Annunciato Falling Out, un nuovo platform roguelite per PC e console

Il publisher Firestoke ha presentato Falling Out, un nuovo platform con struttura roguelite in arrivo entro fine anno su PC e console. Purtroppo non sono state ancora annunciate le piattaforme specifiche.









In Falling Out prenderemo il controllo di Giorgio e Felicie, una coppia in crisi che ha approfittato di una vacanza rilassante per provare ad appianare le divergenze prima che queste mettanno in serio rischio la stabilità del loro matrimonio. Peccato che quella stessa vacanza rilassante si sia presto trasformata in un’avventura rischiosissima tra le rovine di un’antica civiltà. Sarà nostro compito provare a scappare evitando mostri e trappole di ogni sorta, senza dimenticare di collezionare oggetti e reliquie utili a farsi largo tra gli infiniti pericoli disseminati nei livelli procedurali.

Falling Out supporterà anche il videogioco cooperativo, ma sarà possibile giocare in solitaria cambiando al volo il personaggio. Ognuno di essi ha difatti delle abilità specifiche che devono essere utilizzate per riuscire a scappare. Sarà disponibile anche una modalità competitiva che permetterà ai giocatori di sfidarsi a colpi di armi improvvisare per cercare di rubare all’altro quante più reliquie possibili.

Segnaliamo, infine, che su Steam è presente una demo grazie alla quale provare gratuitamente il gioco prima della sua uscita.