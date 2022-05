Ubisoft: la famiglia Guillemot vorrebbe comprare l'intera compagnia

Secondo alcune indiscrezioni stampa che stanno circolando in queste ore, come riportato da GamesIndustry, la famiglia Guillemot starebbe pensando di diventare azionista di maggioranza assoluta di Ubisoft per scongiurare eventuali scalate ostili.

Ubisoft venne fondata poco meno di quaranta anni fa da Yves Guillemot, attuale CEO della compagnia, e dai suoi altri quattro fratelli. Al momento i membri della famiglia possiedono il 16% delle azioni sul mercato e il 22% della capacità di voto in assemblea dei soci.

I Guillemot sarebbero dunque in procinto di unire le forze con una compagnia di private equity per acquisire ulteriori quote azionarie e consolidare così la loro posizione. In questo modo metterebbero al riparo Ubisoft dalla possibilità che dei terzi possano entrare in possesso della maggioranza assoluta delle azioni e prendere il controllo di quella che di fatto è sempre stata una compagnia di famiglia, provando quindi a scongiurare un’altra situazione come quella che si verificò qualche anno fa con Vivendi.

