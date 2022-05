FIFA 22: arriva il cross-play su console next-gen e Stadia

Electronic Arts ha pubblicato un nuovo aggiornamento di FIFA 22 che introduce il cross-play nelle versioni per PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia.

Grazie a questo update è possibile abilitare o disattivare a piacimento la feature che permette di giocare online con i giocatori su piattaforme diverse dalla propria. Da notare che il cross-play è ancora in una fase di testing, pertanto è disponibile solamente in due modalità di gioco: Online Seasons e Amichevoli.

L’aggiornamento arriva in concomitanza con il lancio di FIFA 22 nel catalogo del servizio PlayStation Plus. Gli abbonati possono infatti riscattare gratuitamente il gioco durante tutto il mese di maggio.

