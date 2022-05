Annunciato Bibots, promettente top-down shooter roguelite per PC

Non passa settimana senza la presentazione di un nuovo roguelite, e difatti eccoci qui a dare notizia dell’annuncio di Bibots, un intrigante top-down shooter in salsa Rogue in uscita prossimamente su PC.









Sviluppato dai francesi di Square Squid, Bibots metterà il giocatore nei panni di Tayar, un esploratore ai comandi di un robot sfrontato impegnato a liberare stanze procedurali piene di mostri, raccogliere potenziamenti e svelare segreti. Man mano che andrà avanti nell’avventura, Tayar potrà controllare i robot più disparati, ognuno di essi dotato di abilità e tratti distintivi. Inoltre, più Tayar combatterà con lo stesso robot, più aumenterà la loro sinergia, sbloccando così nuove varianti di attacchi da personalizzare prima di scendere in battaglia.

Bibots è sprovvisto di una data di uscita, ma sarà disponibile nel corso del prossimo autunno. Segnaliamo, infine, che una demo del gioco è scaricabile liberamente da Steam.