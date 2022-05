Outward: Definitive Edition, svelata la data di uscita

L’etichetta PRime Matter ha annunciato la data di uscita di Outward: Definitive Edition, edizione riveduta e corretta del videogioco di ruolo di stampo survival targato Nine Dots Studio.









Sapevamo già che questa nuova edizione avrebbe visto la luce nel corso di questo mese, ma ora conosciamo la data esatta: il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 17 maggio.

La Definitive Edition di Outward include entrambi i DLC pubblicati in passato, Three Brothers e The Soroboreans, assieme a diversi contenuti nuovi e aggiornati. Da notare che la Definitive Edition sarà gratuita per tutti i giocatori che possiedono già sia il gioco base che il DLC Three Brothers.