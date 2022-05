Stardew Valley: oltre 20 milioni le copie vendute

Che Stardew Valley fosse un titolo parecchio popolare non è certo una novità dell’ultimo minuto. Quello che stupisce, però, è come il simulatore di vita agreste di Eric “ConcernedApe” Barone continui a macinare vendite a sei anni dal suo debutto nei negozi. Il press kit del gioco è infatti di recente stato aggiornato con una nuova figura relativa alle vendite: in totale, al mese di marzo 2022 il gioco ha piazzato ben venti milioni di copie. Ricordiamo che allo scorso settembre, Stardew Valley vantava poco più di quindici milioni di copie vendute; gli ultimi mesi sono dunque stati particolarmente prolifici. Di questi venti milioni, ben 13 sono stati piazzati su PC.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che ConcernedApe è attualmente al lavoro su Haunted Chocolatier.