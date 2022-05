Dead Space: Motive organizza un livestream dedicato al remake

Curiosi di saperne di più sul remake di Dead Space? In tal caso, la buona notizia è che non dovrete aspettare molto. Motive ed Electronic Arts hanno infatti programmato un nuovo livestream per il prossimo 12 maggio, alle ore 19:00. Intitolata Creare la Tensione, questa diretta parlerà dell’art design di questo remake e mostrerà i primi filmati su come il team di sviluppo sta sfruttando il motore Frostbite, l’hardware Gen 5 e i PC per evolvere visivamente e rifare gli ambienti, i personaggi, i VFX, l’illuminazione e altro ancora dell’originale Dead Space.

Come di consueto, la diretta potrà essere seguita tramite YouTube e Twitch. Ricordiamo che il remake di Dead Space uscirà su PC e console next gen nei primi mesi del 2023.