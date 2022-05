PlayStation 5: vendute quasi 20 milioni di console

Nel presentare i risultati dell’anno fiscale che si è appena concluso, Sony ha fatto sapere che le vendite di PlayStation 5 hanno raggiunto la cifra complessiva di 19,3 milioni di unità. Di questa cifra, 11,5 milioni di console sono state piazzate nell’ultimo anno fiscale.

Si tratta di un ottimo risultato, tuttavia è di gran lunga inferiore alle previsioni del colosso giapponese. Sony aveva difatti previsto di piazzare ulteriori 3,3 milioni di PlayStation 5 per raggiungere e superare lo stesso volume di vendite di PS4 nel medesimo periodo di tempo, tuttavia la crisi dei semiconduttori si è messa di traverso.

Da notare, inoltre, che Sony ha visto anche una lieve flessione degli abbonati al servizio PlayStation Plus, che passano dai 47,6 milioni di utenti del marzo 2021 agli attuali 47,4 milioni. Pressoché stabile, invece, la vendita di software: negli ultimi tre mesi sono stati piazzati 70,5 milioni di videogiochi per console PlayStation (di cui 14,5 milioni di titoli first party), più o meno in linea con i risultati del trimestre precedente (c’è stato un aumento di meno dell’1%).

Condividi con gli amici Inviare