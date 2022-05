I server di WWE 2K20 e WWE 2K19 stanno per chiudere i battenti

2K Games ha annunciato che presto staccherà la spina ai server di WWE 2K20 e WWE 2K19, ciò significa che a breve non sarà più possibile accedere alle funzionalità online di entrambi i giochi, compresi gli scontri multiplayer.

La data di cessazione attività è fissata per entrambi i titoli al 30 giugno 2022. Da quella datà in poi, infatti, non sarà più possibile caricare e scaricare i contenuti creati dalla community e sfruttare qualsiasi altra feature legata all’online.

Sebbene WWE 2K20 venne accolto con molto scetticismo al lancio, WWE 2K19 è ancora molto amato dai fan, i quali immaginiamo non abbiano preso questa notizia con entusiasmo. Nel mentre, vi ricordiamo che da qualche settimana è disponibile il nuovo capitolo della serie: WWE 2K22.

