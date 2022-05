The Division 2: Alleanza Segreta, Ubisoft svela i contenuti della Stagione 9

Ubisoft ha presentato i contenuti di Alleanza Segreta, la Stagione 9 di Tom Clancy’s The Division 2 che sta per partire tra pochissimi giorni.









In uscita il 12 maggio su PC e console, questi contenuti saranno disponibili per tutti i possessori di Warlords of New York. L’ultima stagione prosegue la linea narrativa di The Division e riporta gli agenti alle conseguenze della sconfitta di un comandante della Divisione, rivelatosi un traditore. Il nuovo bersaglio è il Capitano Lewis: la Divisione deve raccogliere informazioni e fronteggiare quattro True Sons di alto livello prima di poterlo affrontare. La Stagione 9 è una delle tre stagioni programmate per l’anno in corso.

Verrà introdotta anche una nuova modalità cooperativa a otto giocatori denominata Conto alla Rovescia. Qui gli agenti vengono mandati a stabilizzare una centrale elettrica: hanno 15 minuti a disposizione per prevenirne il blocco totale. Gli agenti si schierano in due squadre da quattro, iniziano da posizioni differenti sulla mappa e devono collaborare per superare la sfida.

Non mancheranno armi e attrezzature inedite, compreso un Season Pass che offrirà ricompense aggiuntive.

Per finire, Ubisoft annuncia che The Division 2 sarà in prova gratuita dal 13 al 15 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.